Straatroof – Vosdijk – Arnhem

Aan de Vosdijk in Arnhem werd een 20-jarige vrouw mishandeld en bestolen van haar telefoon. Dit gebeurde zondagmiddag 22 oktober. Heb jij iets gezien of heb je camerabeelden waarop de belagers mogelijk te zien zijn? Tip ons!

Omschrijving

Het slachtoffer liep die zondag rond 13.20 uur over de Vosdijk in de richting van de Johan de Wittlaan. Een man en een vrouw van begin 20 kwamen haar tegemoet lopen. Plotseling haalde de man een stok tevoorschijn, waarmee hij de vrouw vanuit het niets een klap gaf. Van schrik liet ze haar telefoon vallen. Ze rende weg, maar kwam ten val. Terwijl zij op de grond lag, sloeg de man meerdere keren met de stok tegen haar hoofd. Ook schold hij haar uit. Daarna gingen beide verdachten er vandoor met de telefoon van het slachtoffer. De vrouw bleef achter met verwondingen aan haar hoofd. Ze was ook gewond geraakt aan haar hand, waarmee ze had geprobeerd haar hoofd te beschermen. Het slachtoffer is zeer ontdaan door deze gewelddadige gebeurtenis.

Signalement mannelijke verdachte

lichte huidskleur

Nederlands sprekend

smal postuur

donkere gezichtsbeharing

donkere kleding

korte, gewatteerde donsjas

zwarte trainingsbroek

ongeveer 23 jaar oud

droeg mogelijk een pet

Signalement vrouwelijke verdachte

lichte huidskleur

smal postuur

ongeveer 20 jaar oud

donkere jas met capuchon

steil donkerbruin haar

donkere broek/legging

donkere, vierkante handtas

Vragen

Was jij getuige van dit incident? Of heb je de verdachten misschien zien lopen die middag?

Denk jij de verdachten te kennen, aan de hand van het signalement?

Woon jij in de omgeving van de Vosdijk en heb je mogelijk camerabeelden waarop de verdachte mogelijk te zien is?

De gestolen telefoon is een iPhone15, dat op het moment van de diefstal in een roze telefoonhoesje zat. Heb jij na zondag 22 oktober zo’n telefoon te koop aangeboden zien worden?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.