Wie herkent rondtrekkende criminele bende?

In Wierden, Enter, Rijssen en Vroomshoop stal een groepje mannen producten uit drogisten. Ze deden dit in wisselende samenstellingen. Herken jij deze mannen? Tip ons!

Omschrijving

De mannen stalen steeds voor enkele honderden euro’s aan goederen. Onder meer gezichtscrèmes, CBD-olie, vitamines en scheerapparaten. Ze haalden de producten uit de verpakking, legden de lege verpakkingen terug in het rek en staken de inhoud in hun zakken.

Op 17 augustus bestalen ze op deze manier drogisten in Wierden en Enter. Een week later, op 25 augustus, bestalen ze drogisten in Rijssen en Vroomshoop.

Vermoedelijk gaat het om een rondtrekkende criminele bende. Deze vorm van criminaliteit wordt ook wel mobiel banditisme genoemd.

Vragen

Herken jij (één van) de mannen of weet je waar ze verblijven?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.

Wierden: 2023376250

Enter: 2023399803

Rijssen: 2023412218

Vroomshoop: 2023412227