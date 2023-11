Zware mishandeling – Albardastraat – Almelo

Aan de Albardastraat in Almelo mishandelde een man vanuit het niets een 62-jarige fietser. Weet jij wie deze man was? Tip ons!

Omschrijving

Het slachtoffer fietste donderdag 26 oktober rond 08.15 uur over de Albardastraat in Amelo, toen een auto naast hem kwam rijden. De bestuurder en de vrouw die naast hem zat, schreeuwden iets naar hem dat hij niet verstond. Verderop stopte de auto. De bestuurder stapte uit en gaf de fietser zo’n harde klap in zijn maag dat hij hard op de grond terechtkwam. De man liep hierbij diverse verwondingen op, waaronder een bloeding in de bijnier, en heeft een nacht in het ziekenhuis moeten doorbrengen.

Signalementen

Man: 35 à 40 jaar oud, lichte huidskleur, kaal

Vrouw: 35 à 40 jaar oud, licht getinte huidskleur

Over de auto

Deze is donker van kleur (mogelijk donkerblauw of -groen), model hatchback, en heeft in het midden van het kenteken vermoedelijk de cijfers 496.

Vragen

Heb jij die ochtend iets gezien dat verband houdt met dit incident?

Mogelijk heeft de verdachte de fietser verward met iemand anders. Weet jij hier meer over? Heb jij hier bijvoorbeeld mensen over horen praten?

Herken jij de inzittenden van de auto op basis van hun signalementen in combinatie met de auto? Dan horen we heel graag van jou!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.