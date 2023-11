Dodelijke steekpartij - Vlaamse Toren - Utrecht

Zondagochtend 19 november rond 07.00 uur vond een steekpartij plaats in een poppodium in Utrecht. Het slachtoffer is hierbij helaas overleden. De politie is op zoek naar de verdachte en zoekt getuigen die mogelijk meer hebben gezien of gehoord.

Omschrijving

Dodelijke steekpartij

Rond 07.00 uur kreeg de politie een melding van een steekpartij in het poppodium aan de Vlaamse Toren. Op dat moment vonden er geen evenementen meer plaats. Er is één slachtoffer gevallen, hulp mocht voor de man helaas niet meer baten. De verdachte is vervolgens het gebouw uit gevlucht. Het signalement van de verdachte is:

Man

Lichte huidskleur

Kaal

1.85 meter lang

Stevig postuur

Volledig in het blauw gekleed, met daarover een geelkleurige jas

Tips en informatie

De politie doet ter plaatse onderzoek naar de dodelijke steekpartij. Zij kunnen hierbij uw hulp gebruiken. Heeft u de verdachte gezien? Weet u welke kant hij uit is gelopen? Of heeft u andere informatie, camerabeelden of tips die van belang kunnen zijn? Laat het direct weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).