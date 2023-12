Bankpasfraude - Muntplein - Nieuwegein

Omschrijving

Op die maandag werd het slachtoffer rond 14.00 uur ’s middags gebeld door een zogenaamde bankmedewerker. Volgens degene aan de telefoon zou haar geld en het geld van haar zoon in gevaar zijn. Ondanks dat het slachtoffer het niet helemaal vertrouwd, gaat ze in gesprek met degene aan de telefoon. Na een halfuur weet de oplichter aan de telefoon het slachtoffer ervan te overtuigen om haar pinpas, pincode en waardevolle spullen af te geven. Een paar uur later staat er een vrouw voor de deur die de spullen komt ophalen.

De vrouw pint kort daarna een paar honderd euro met de gestolen pinpas bij een Geldmaat op het Muntplein in Nieuwegein.

Signalement verdachte