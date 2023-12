Diefstal scooter - Stationsstraat - Utrecht

Laatste update: 20-12-2023 | 11:33 Zaaknummer: 2023244693 Datum delict: 13-08-2023 Plaats delict: Utrecht

Zondag 13 augustus is een scooter gestolen op de Stationsstraat in Utrecht. De daders staan goed op beeld. Van een van de verdachten is de identiteit inmiddels bekend. Degene op de foto zoeken we nog. Weet jij wie dit is? Neem dan contact met ons op.