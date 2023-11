Explosie – Koninginnelaan – Soest

In de nacht van donderdag op vrijdag 24 november is er een explosie geweest in een woning aan de Koninginnelaan in Soest. De dader in zwarte kleding vluchtte. De recherche komt graag meer te weten en daarbij kan jij helpen.

Omschrijving

Rond 02.30 uur in de nacht kwam de melding binnen van de explosie. Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, bleek de woning in lichterlaaie te staan. Door de rookontwikkelingen waren de bewoners van het appartementencomplex naar buiten gehaald. Zij werden opgevangen en hebben ergens anders de nacht moeten doorbrengen.

Dader mogelijk gevlucht via het dak

Explosies hebben op iedereen een enorme impact. De recherche is inmiddels is een onderzoek gestart, waarin getuigen worden gehoord en mogelijke sporen worden veiliggesteld. Uit verklaringen is gebleken dat een dader mogelijk via het dak is gevlucht. De dader zou donkere kleding aan hebben gehad.

Tip de informatie die je weet

Heb jij informatie en heb je die nog niet gedeeld met de politie? Dan kan je dat alsnog doen door onderstaand tipformulier in te vullen, door te bellen naar 0900-8844 of anoniem. Liever je informatie of identiteiten doorgeven zonder je eigen naam te noemen? Dat kan door hier te klikken of door te bellen naar 0800-7000. Heb je bruikbare beelden? Die dan ook met de politie via onderstaand tipformulier.