Explosie – Rijnstraat – Woerden

Omschrijving

Behalve het pand liepen twee naastgelegen panden en een geparkeerde auto eveneens schade op door de klap. Niemand raakte gewond. Hoe de explosie is ontstaan is onbekend en onderdeel van het onderzoek.

De politie houdt een buurtonderzoek en heeft vannacht al met diverse omwonenden gesproken. Forensische expert verrichten een sporenonderzoek.

Getuigen of mensen met meer informatie die nog niet met de politie hebben gesproken kunnen contact opnemen via tel. 0900-8844 of via het tipformulier. Ook vraagt de politie mensen op beelden van bijvoorbeeld deurbelcamera’s. Via het tipformulier is het ook mogelijk om beelden te uploaden. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000.