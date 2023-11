Explosie partycentrum - Transistorstraat - Almere

Woensdagavond 29 november eindigde een feest in een partycentrum in Almere letterlijk met een knal. Door een explosie aan de buitenzijde van het pand werden glazen deuren vernield. De politie komt graag in contact met getuigen die iets hebben gehoord of gezien.

Omschrijving

Vernielde pui

Rond 23.45 uur vond de explosie plaats bij het partycentrum aan de Transistorstraat. De glazen deuren van het pand werd hierdoor flink vernield. Op het moment van de explosie was er een feest gaande met ongeveer 300 gasten. Zij bleven gelukkig allen ongedeerd. Het feest liep ten einde en de mensen gingen huiswaarts.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de zaak, onder andere met een buurtonderzoek. Daarnaast komt de politie graag in contact met mensen die aanwezig waren op het feest en mogelijk wat hebben gezien of gehoord. Ook andere personen die mogelijk meer informatie hebben worden gevraagd zich bij de politie te melden. Tot slot wordt het delen van camerabeelden uit de buurt en gefilmd materiaal van de feestgangers ook zeer op prijs gesteld. Delen van informatie kan via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.