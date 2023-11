Brand - Raadhuisplein - Soest

In het gemeentehuis van Soest heeft rond middernacht korte tijd een brand gewoed. De politie is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting. Heb jij iets gezien of gehoord? Of heb je camera beelden? Meld je dan.

Omschrijving

Omstreeks 23.50 uur ging het brandalarm af. De brand kon in korte tijd worden geblust. Ook zou er een explosie zijn gehoord.

Vandaag heeft de forensische opsporing onderzoek gedaan naar de oorzaak. Ook is er een uitgebreid buurtonderzoek geweest. Daarbij is vast komen te staan dat brandstichting niet is uit te sluiten.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die rond middernacht iets hebben gezien of gehoord in de omgeving van het Raadhuisplein. Mogelijk hebben mensen ook camera’s hangen met beelden waar iets verdachts op te zien is. Tips en beelden kunnen worden doorgegeven via onderstaand tipformulier of via 0900-8844. Anoniem tippen kan ook via www.meldmisdaadanoniem of 0800-7000.