Wie weet er meer over de dood van Rafal?

De politie onderzoekt de dood van Rafal, een 40-jarige Poolse man uit Bunschoten-Spakenburg. Mogelijk is iets voorgevallen op zaterdagavond 28 oktober 2023. Heeft u op deze avond de man op de foto gezien of weet u meer? Laat het ons weten.

Omschrijving

Kliknij tutaj, aby zobaczyć tłumaczenie artykułu na język polski.

Dinsdag 31 oktober kreeg de politie een melding van een persoon die onwel was geworden. Het bleek te gaan om Rafal uit Bunschoten-Spakenburg. Zijn toestand werd zorgelijk en ging snel achteruit. Hij werd direct in het ziekenhuis opgenomen, maar overleed op vrijdag 3 november. De politie onderzoekt op dit moment nog de exacte doodsoorzaak. Een misdrijf wordt op dit moment niet uitgesloten.

Oorzaak letsel onbekend

Rafal werd met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De oorzaak van het letsel is op dit moment nog onbekend. Het vermoeden bestaat dat hij de verwondingen heeft opgelopen in de periode van zaterdag 28 oktober 2023 tot en met 31 oktober 2023. Voor zover bekend fietste Rafal zaterdagavond 28 oktober vanaf de Oude Bocht via de Groen van Prinsterersingel naar het Jan Schoutenplantsoen. Later die avond volgde hij deze route omgekeerd, maar dan lopend.

Heeft u iets gezien?

Heeft u informatie over de toedracht van het letsel, heeft u camerabeelden of heeft u andere relevante informatie voor het onderzoek? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via het telefoonnummer 0900-8844 of via het onderstaand tipformulier. Liever uw informatie anoniem doorgeven? Dat kan door hier te klikken of te bellen naar 0800-7000.

