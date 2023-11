Tientallen auto’s vernield – Meerdere straten – Amersfoort

In de afgelopen dagen zijn er tientallen auto’s in meerdere wijken vernield. Op dit moment weten we nog niet wie hier verantwoordelijk voor gehouden kan worden, maar jij kan wel helpen.

Omschrijving

Vorige week zaterdag 18 november kregen wij de eerste melding binnen van auto’ die vernield waren. Rondom het Neptunusplein waren meerdere autobezitters gedupeerd van de vernielingen. In de loop van de dagen ontvingen wij steeds meer meldingen hierover. De dader had een rondje gelopen waarbij willekeurige auto’s vernield werden.

Route verdachte en DNA-spoor veiliggesteld

Auto’s die geparkeerd stonden aan onder meer het Neptunusplein, Schimmelpenninckkade, Abel Tasmanstraat, Van Galenstraat, Pullstraat en de Boldershof werden vernield. Op dit moment is de recherche druk met het construeren van de vluchtroute en of er nog meer voertuigen zijn betrokken. Daarnaast heeft de Forensische Opsporing DNA weten vast te stellen van de mogelijke dader. Dit spoor wordt uiteraard zorgvuldig onderzocht. Op dit moment is er nog geen zicht op een dader, maar de recherche vraagt wel jouw hulp.

Heb je misschien iets opvallends gezien?

De dader is grof en zeer vermoedelijk willekeurig te werk gegaan. Misschien is iemand jou hierdoor opgevallen. Als dat zo is, laat het ons dan weten. Heb je andere informatie of heb je wellicht beelden waarop iemand te zien is? Deel die met de recherche. Dat kan via onderstaand tipformulier. Je informatie doorgeven kan via 0900-8844 of anoniem door hier te klikken of door te bellen met 0800-7000.