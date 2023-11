Woningoverval - Leo Ascherhof - Utrecht

Laat het ons weten via het tipformulier.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 11 november is rond 05.00 uur een woning overvallen op de Leo Ascherhof in Utrecht. De overvaller rende er via de tuin vandoor. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.

Omschrijving

Rond 04.45 uur ‘s nachts werd de bewoner van het huis opeens wakker van harde klappen in huis. Op dat moment komt een onbekende man via het raam de slaapkamer inlopen. De bewoner en de overvaller raken in gevecht met elkaar. Wanneer de bewoner hard schreeuwd rent de overvaller er van schrik vandoor.

Signalement overvaller:

Man

Donker getinte huidskleur

Rond de 1.60 meter lang

Rond de 30 jaar oud

Droeg toen zwarte jas met capuchon, zwarte broek en zwarte schoenen

Sprak goed Nederlands