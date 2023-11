Bankhelpdeskfraude - Skagerrak - Hoofddorp

Een 75-jarige vrouw uit Hoofddorp wordt via een babbeltruc opgelicht. Tijdens telefonisch contact met de zogenaamde fraudehelpdesk van een bank wordt ze bewogen haar pinpas en ook haar juwelen ter beveiliging af te staan. Deze worden even later opgehaald. Wie herkent de verdachte?

Omschrijving

Die middag worden duizenden euro's van haar rekening gepind bij een betaalautomaat in Hoofddorp. De juwelen ziet ze niet meer terug.

Op deze bewegende beelden is de pinnende man uitstekend gezien. Hij zou zo’n dertig jaar zijn, heeft een stevig postuur, is ongeveer 1 meter 75 lang, is licht getint, met zeer kort haar en draagt een zwarte broek en zwart shirt.

Help mee deze nep bankmedewerker te vinden. Hopelijk kunnen we via hem ook de beller achterhalen en de criminele organisatie erachter. Geef je informatie door, dat kan hier online met het tipformulier of bel de opsporingstiplijn 0800-6070 / anoniem bel je naar de M-lijn 0800-7000.