Bankpasfraude na babbeltruc – Hof van Luxemburg – Alkmaar

Op 21 juni 2023 is een 75-jarige vrouw uit Alkmaar slachtoffer geworden van bankpasfraude na een babbeltruc. Een persoon deed zich telefonisch voor als een medewerker van de fraudeafdeling van de bank. Na de vrouw minutenlang aan de telefoon te hebben gehouden werd haar bankpas opgehaald door een zogenaamde koerier. Uiteindelijk wist de verdachte haar bankpas, telefoon en diverse sieraden in een sieradendoosje mee te nemen. Dezelfde dag nog zijn er duizenden euro’s van de bankrekening opgenomen. Herkent u de verdachte? Bel de politie via 0800-6070.

Omschrijving

De man die de spullen ophaalt en geld opneemt van de bankrekening van het slachtoffer, is in de centrale hal van het flatgebouw van het slachtoffer vastgelegd en tijdens het pinnen. Voor hij aanbelt staat hij zichzelf in de centrale hal uitgebreid te bekijken in de spiegel.