Diefstal met geweld – Willem de Rijkelaan – Castricum

Vrijdag 17 november 2023 heeft er een diefstal met geweld plaatsgevonden in het park aan de Willem de Rijkelaan in Castricum. Heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op met de politie.

Omschrijving

Rond 19.15 uur zijn twee minderjarigen uit de gemeente Castricum door ongeveer acht personen beroofd van hun persoonlijke eigendommen. Dit gebeurde onder dreiging van slagwapens en gereedschap. Bij de diefstal hebben de slachtoffers enkele klappen gekregen. Hierna zijn de verdachten met de buit gevlucht in de richting van het fietspad aan de Willem de Rijkelaan. Na de melding verrichtte de politie direct een zoekslag, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden.

Een van de slachtoffers heeft tijdens de diefstal lichte verwoningen opgelopen. Deze persoon hoefde geen verdere medische behandeling te ondergaan.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar de verdachten. Van deze personen is geen duidelijk signalement bekend, behalve dat zij allen in het zwart waren gekleed.

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Mogelijk waren er tijdens het incident meerdere mensen aanwezig in het park. Herkent u zichzelf? De politie komt graag met u in contact. Weet u meer over dit incident, neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem tippen kan via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden die in de buurt zijn gemaakt tussen 19.00 uur en 19.30 uur, bijvoorbeeld van dashcams of deurbelcamera’s. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023247864.