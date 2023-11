Diefstal uit schuur – Nicolaas Blokkerlaan – Heiloo

In de nacht van woensdag 20 september hebben twee mannen in vermoedelijk twee schuren bij woningen in Heiloo ingebroken. Ze gingen er die nacht vandoor met maar liefst vijf dure fietsen. Herkent u de daders? Bel de politie via 0800-6070.

Omschrijving

Omstreeks 02.30 uur werd er ingebroken in een schuur bij een woning aan de Nicolaas Blokkerlaan in Heiloo. Twee mannen sluipen die nacht de tuin in en proberen met een koevoet de schuurdeur open te breken. Dat lukt ze echter lang niet. Ze gaan dan ook hard onderuit. Uiteindelijk gooien ze een steen door het raam en klimmen stuntelig naar binnen. Het hele voorval is vastgelegd op camera.

Diezelfde nacht hebben mogelijk dezelfde daders ook in een andere schuur in de buurt ingebroken. Op de Westerweg in Heiloo werden ook dure fietsen uit een schuur weggenomen.

Het gaat om bovengemiddeld dure fietsen met een waarde van duizenden euro’s. Wellicht zijn de fietsen online aangeboden of aan (lokale) fietsenwinkels.