Mogelijke ontvoering – Julianastraat – Egmond aan Zee

Een 42-jarige man uit Beverwijk is in de avond en nacht van zaterdag 11 november op zondag 12 november het slachtoffer geworden van een mogelijke ontvoering. De man had zaterdag omstreeks 18.30 uur een zakelijke afspraak met een vrouw bij een woning aan de Julianastraat in Egmond aan Zee. Bij binnenkomst werd de man door drie onbekende mannen vastgehouden, bedreigd en moest persoonlijke bezittingen afstaan. Ook werd de man die nacht in zijn eigen auto naar een andere locatie in Delft vervoerd. Uiteindelijk wist de man te ontkomen en de politie te alarmeren.

Omschrijving

Omstreeks 01.55 uur kreeg de politie een melding van de mogelijke uitvoering binnen. Het slachtoffer is meerdere keren tegen zijn lichaam geschopt. Hij is hierbij niet zwaargewond geraakt. De man maakt het naar omstandigheden goed.

Wat er precies in de avond en nacht van zaterdag 11 november op zondag 12 november heeft plaatsgevonden en waarom, wordt op dit moment door de recherche onderzocht. De auto van het slachtoffer werd op een parkeerplaats die deels grenst aan het Zwembadpad en de Krakeelpolderweg in Delft aangetroffen.

Van de verdachten is het volgende signalement bekend:

Signalement

Vrouw

- vrouw;

-Licht getinte huidskleur;

-Zwarte gekrulde haren;

-Ongeveer 1.60-1.65 meter lang

-Slank postuur

Man 1

- man;

- donker getinte huidskleur;

- ongeveer 1.80 meter lang;

- slank postuur;

- droeg een zwarte bivakmuts;

- zwart trainingspak;

- zwarte lange jas met capuchon over zijn hoofd;

- zwarte sportschoenen.

Man 2

- man;

- licht getinte huidskleur

- ongeveer 1.70 meter lang;

- gezet postuur;

- lange zwarte jas;

- zwarte bivakmuts;

- zwarte trainingspak;

- stoffen sportschoenen grijs van kleur;

Man 3

- man;

- licht getinte huidskleur

- ongeveer 1.70 meterlang;

- gezet postuur;

- korte zwarte jas;

- zwarte bivakmuts;

- zwarte trainingspak;

- stoffen sportschoenen grijs met rood van kleur;

Getuigenoproep

De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen of mensen met informatie. Ook ontvangt de politie graag camerabeelden uit de omgeving van de Julianstraat in Egmond aan Zee waar mogelijk op zaterdag 11 november tussen 18.00 uur en zondag 12 november 01.00 uur passerende personen en/of voertuigen op te zien zijn. De politie ontvangt ook graag beelden uit de omgeving van de parkeerplaats die deels grenst aan het Zwembadpad en de Krakeelpolderweg in Delft. Specifiek beelden van zondag 12 november tussen 01.00 en 02.00 uur. Hebt u belangrijke informatie of camerabeelden? Meld u direct. Bel de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem (M) via 0800-7000. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2023354652