Ontploffing – Mercuriusweg - Purmerend

Bij een woning aan de Mercuriusweg is woensdag rond 03.40 uur vuurwerk tot ontploffing gebracht. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar de dader(s) en getuigen.

Omschrijving

Vroeg in de ochtend werd de bewoner van een woning aan de Mercuriusweg opgeschrikt door een knal. Bij de voordeur van de woning was een stuk vuurwerk afgegaan. Door de ontploffing was de voordeur aan de buitenkant beschadigd.

De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen van het incident. Heeft u iets gezien of camerabeelden van de vernieling of van mogelijke verdachte(n)? Meld het via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.