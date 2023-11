Poging straatroof – Dijkgraaf IJffstraat – Assendelft

Donderdag 9 november 2023 heeft er een poging tot straatroof plaatsgevonden op de Dijkgraaf IJffstraat in Assendelft. Heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op met de politie.

Omschrijving

Rond 17.05 uur had het slachtoffer een verkoopafspraak met een voor hem onbekend persoon op de Dijkgraaf IJffstraat. Bij aankomst kwamen hem twee mannen tegemoet rennen. Het slachtoffer werd, onder dreiging van een steekwapen, gemaand dat hij zijn bezittingen af moest geven. Ook werd de man meerdere keren geslagen en geschopt. Doordat het slachtoffer zijn bezittingen niet kon vinden, zijn de verdachten, zonder buit, gevlucht in onbekende richting. Hierna heeft het slachtoffer de politie ingeschakeld.

Het slachtoffer raakte niet gewond en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Getuigenoproep

Van de verdachten is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1 (met steekwapen):

Man

Licht getinte huidskleur

Tenger postuur

Tussen de 18 en 20 jaar

Rond de 1,80 meter lang

Droeg donkerkleurige kleding

Verdachte 2:

Man

Licht getinte huidskleur

Kleiner dan 1,80 meter lang

Tussen de 18 en 20 jaar

Droeg een helm

Droeg donkerkleurige kleding

De politie verricht verder onderzoek en zoekt getuigen. Weet u meer over dit incident, neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem tippen kan via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden die in de buurt zijn gemaakt rond 17.05 uur, bijvoorbeeld van dashcams of deurbelcamera’s. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023241900.