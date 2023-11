Straatroof – Uitspanning – Blokker

Omschrijving

De 17-jarige jongen fietste met een andere jongen vanaf de Bouwsteen over de Westblokker toen hij aangesproken werd door een man op een fiets. Deze man sneed het slachtoffer af op de Uitspanning. De andere jongen wist te ontkomen.

De man eiste eigendommen af te geven. De man werd bijgestaan door drie andere mannen waarvan één een mes liet zien. Het 17-jarige slachtoffer kreeg tijdens de beroving een klap in zijn gezicht. Hij moest van de daders nog een stuk meefietsen op de Westerblokker in de richting van de Oostergouw. Daarna kon het slachtoffer van zijn belagers wegfietsen.

Het volgende signalement van de vier daders is bekend:

Man 1:

Ongeveer 18 jaar.

Lichte huidskleur.

Slank postuur.

Blonde krullen tot aan wenkbrauwen

zwarte gewatteerde jas met capuchon.

Zilverkleurige herenfiets

Van de overige drie mannen die achter het slachtoffer stonden is het volgende beperkte signalement bekend: Zij reden op een fiets, droegen zwarte jassen met capuchons en droegen zwarte sjaals voor hun gezicht. Eén van hen heeft een lichte huidskleur, blond haar en is ongeveer 1,75 meter lang.

De politie doet onderzoek naar de straatroof en komt graag in contact met getuigen die iets van het incident gezien hebben of met personen die op een andere manier van het incident afweten. Informatie of camerabeelden kunnen gedeeld worden via onderstaand tipformulier, 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.