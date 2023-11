Straatroof - Witte Ring - Assendelft

Omschrijving

De Assendelftse liep op de Witte Ring toen zij onverwacht vastgepakt werd door twee jongens. Ze werd bedreigd met een vuurwapen en verschillende eigendommen werden haar afhandig gemaakt. De jongens lieten haar vervolgens los en renden verschillende kanten op. Eén jongen rende naar het Pentatlon en via daar de Dromos op. De andere jongen is in een andere, maar verder onbekende richting gerend.

Het gaat om twee jongens van ongeveer 16 - 17 jaar oud. Zij zijn ongeveer 1,75 meter lang en waren volledig in zwart gekleed.

De politie doet onderzoek naar de straatroof en komt graag in contact met getuigen die iets van het incident gezien hebben of met personen die op een andere manier van het incident afweten. Informatie of beelden kunnen gedeeld worden via onderstaand tipformulier, 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.