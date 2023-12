openlijke geweldpleging - Haarlemmerplein - Amsterdam

Een 27- jarige man wordt eerder dit jaar zonder enige aanleiding mishandeld als hij met zijn vriendin over het Haarlemmerplein fietst. Bekijk de beelden en help ons de identiteit van deze verdachten te achterhalen.

Op het plein loopt een luidruchtige groep; zij roepen van alles tegen voorbijgangers. Op het moment dat het slachtoffer langs deze groep mannen fietst, wordt hij uitgescholden door NN1 (iets met kanker) en van zijn fiets getrapt door NN2. Het slachtoffer wordt naar de grond getrokken en terwijl hij op de grond ligt, wordt hij door de verdachten getrapt en geschopt.

Het slachtoffer heeft aangegeven dat hij het vermoeden heeft dat er een racistisch motief achter de aanval zat omdat hij de verdachten “kanker neger” heeft horen roepen toen zij wegliepen.

