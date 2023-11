Brandstichting - Meerhof - Leiden

In de nacht van zondag 24 september rond 03.35 uur werden voor een woning aan de Meerhof twee voertuigen in de brand gestoken. De branden werden aangestoken door twee mannen die staan goed op beeld.

In de uitzending worden er camerabeelden getoond van twee mannen. Hierop is ook te zien dat één van de twee een auto overgiet met een vloeibaar middel uit een jerrycan. Na de brandstichting rennen de twee mannen allebei naar het einde van de straat. Mogelijk zijn ze weggerend in de richting van de Boshuizerkade of naar het Weidehof.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.