Bankhelpdeskfraude - Zeester- Katwijk

Op woensdag 18 oktober is een ouder echtpaar in Katwijk het slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. De verdachte is goed te zien op beelden.

Het echtpaar werd door een zogenaamde bankmedewerker gebeld dat er iets mis was met hun betaalrekening. Op afstand werd de computer door de zogenaamde bankmedewerker overgenomen. Later werd bij de slachtoffers hun bankpas door een zogenaamde bankmedewerker opgehaald. Later bleek er met deze betaalpas meerdere bedragen te zijn opgenomen. Deze opnames vonden plaats op het hoornesplein en aan de Rogstraat in Katwijk. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte, van het ophalen van de pinpas en de pintransacties.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.