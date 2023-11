Drugsafval - Pallasstraat - Alphen aan den Rijn

Op woensdag 19 juli werd in een witte bestelbus die geparkeerd stond aan de Pallasstraat een grote hoeveelheid drugsafval aangetroffen. De bestuurder van deze bestelbus komt goed in beeld.

De bestelbus stond midden in een woonwijk en de Politie kreeg een melding dat deze bus er al een tijdje onbeheerd stond. Uit onderzoek bleek dat deze witte bestelbus op maandag 10 juli rond 17.15 uur is neergezet door een onbekende man. Het gaat om een witte Citro├źn Jumper die is voorzien van een Duitse kentekenplaat met het kenteken KK-X 1987. Uit onderzoek bleek dit kenteken vals te zijn. Op de linker achterdeur, op de plaats waar normaal gesproken een ruit hoort te zitten, zat een aluminium plaat. In de laadruimte van deze bestelauto stonden twee vaten met vloeistof en uit onderzoek bleek dit een rest product te zijn voor de productie van synthetische drugs. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de bestuurder.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.