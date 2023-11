Aanranding - Leyweg - Den Haag

Omschrijving

Het slachtoffer was kleding aan het passen in een pashokje toen zij werd aangerand door een onbekende man. Deze man had daarbij zijn geslachtsdeel in zijn hand en stapte het pashokje in. Het slachtoffer maakte schopbewegingen in zijn richting. Daarop ging de man er vandoor en rende weg in een onbekende richting. Het slachtoffer is heel erg geschrokken en heeft nog veel last van wat haar is overkomen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze onbekende man.