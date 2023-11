Aangetroffen sieraden - Schimmelpenninck van der Oyeweg - Pijnacker

Vorig jaar werden er in een sloot ter hoogte van de kruising van de Schimmelpenninck van der Oyeweg en de Overgauwseweg in Pijnacker een tas met sieraden gevonden. In de uitzending worden er foto's getoond van de sieraden.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.