Beroving - San Franciscosingel - Den Haag

Toen het slachtoffer over de San Fransiscosingel liep kreeg zij plotseling een klap in haar nek. Het slachtoffer voelde direct dat haar halskettingen niet meer om haar hals zaten. Daarop zag zij twee jongens op een zwartkleurige elektrische step wegrijden richting de Druivenlaan. Het slachtoffer besefte dat de kettingen door de twee jongens met geweld waren weggenomen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze twee onbekende jongens.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.