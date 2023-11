Overval tabakszaak - Reigerlaan - Vlaardingen

Aan de Reigerlaan werd op 13 oktober rond 17.45 uur een tabakszaak overvallen door een man met een mes. Onder bedreiging van dat mes wist hij een onbekend geldbedrag buit te maken. Daarna vluchtte hij de winkel uit. Niemand raakte gewond. De politie is gelijk een onderzoek gestart maar heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. Was u getuige en hebben we u nog niet gesproken?

Omschrijving

Twee werknemers verklaarden dat er een jongen, in het zwart gekleed met een bivakmuts en een groot mes in zijn handen, de winkel binnen kwam. Hij liep naar de kassa toe en riep dat hij geld wilde hebben. Hij hield het mes gericht op de medewerker achter de toonbank. Voor hun eigen veiligheid heeft de andere medewerker toen heeft het geld uit de kassa gepakt en op de toonbank gelegd. De verdachte heeft het geld gepakt en is er vandoor gegaan in de richting van de Parijslaan.



Getuigen omschrijven de verdachte als blank of licht getint en ongeveer 20 jaar oud. Hij droeg een bivakmuts en was rond 180 centimeter lang. Hij droeg verder een zwarte hoodie, zwarte joggingsbroek, zwarte schoenen en groene met gele handschoenen.



Agenten startten direct een onderzoek in de omgeving, maar hebben de dader nog niet gevonden. Zij spraken met getuigen, deden een buurtonderzoek en gingen op zoek naar eventuele camerabeelden.



Heeft u iets gezien of andere informatie, heeft u beelden van een deurbel of dashcam waar mogelijk iets opstaat dat kan helpen bij het onderzoek, laat het ons dan weten!