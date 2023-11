Woningoverval - Ravelijn de Grenadier - Goes

De twee bewoners van een huis aan de Ravelijn de Grenadier in Goes zijn in de nacht van 22 op 23 juni slachtoffer geworden van woningovervallers. Onder bedreiging van een pistool hebben ze een Rolex-horloge en andere sieraden meegenomen. De vermoedelijke daders zijn gefilmd , net als hun auto. De politie vraagt uw hulp!

Omschrijving

De politie werd op vrijdag 23 juni rond 3.20 uur gewaarschuwd dat er een woningoverval gepleegd zou zijn. De drie overvallers wisten zich op nog onbekende wijze toegang te verschaffen tot de woning. Daar confronteerde ze de bewoners met een vuurwapen, waarbij zij ook mishandeld werden. De overvallers gingen er kort daarna met een Rolex-horloge en meerdere armbanden vandoor. De twee bewoners vastgebonden achterlatend. Die wisten buurtbewoners even later buurtbewoners te alarmeren, waarna de politie een onderzoek instelde.

In dit onderzoek zijn er veel camerabeelden bekeken. Hierop is te zien dat in de nacht van de overval drie mannen door de straat van de slachtoffers lopen. Wij denken dat dit de daders zijn. Twee van de mannen hebben een donkere huidskleur en zijn redelijk lang. De ander heeft een lichtgetinte huid en is duidelijk een stuk kleiner, dat lengteverschil zien we hier ook op de beelden. De man die heeft gesproken deed dat in accentloos Nederlands.

Ze reden die nacht waarschijnlijk in een kleine auto, we denken dat dit een Ford Fiesta is. En wat hier bij het terugrijden opvalt is dat de wieldop rechtsachter ontbreekt.

We hebben veel bewakingsbeelden bekeken rond het centrum van Goes en we zien dat op vrijdagochtend 23 juni diezelfde auto over de Van Dusseldorpstraat rijdt. Achter het stuur zit een man in een wit shirt. En die man zien we kort daarvoor ook al over straat lopen, zonder gezichtsbedekking. Hij heeft een donkere huidskleur en draagt hier badslippers. We weten niet of hij een directe rol heeft gespeeld bij de overval, maar het roept op zijn minst vragen op dat hij een paar uur later in de auto rijdt die bij de overval lijkt te zijn gebruikt.