Steekincident – Calvariestraat – Maastricht

Maandagmiddag werd rond 16:30 uur een man gestoken door een nog onbekende verdachte. De politie is in haar onderzoek op zoek naar getuigen danwel camerabeelden.

Omschrijving

Het steekincident werd vooraf gegaan door een conflict tussen twee personen. De verdachte was een man die volgens getuigen een donkere huidskleur, een slank tot normaal postuur en zwarte haren had. Verder droeg hij een grijze trui met een donkerdere broek. De verdachte ging er na het incident te voet vandoor over de Jekerstraat in de richting van de Brusselsestraat. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Heb je meer informatie over het steekincident? Heb je de verdachte zien lopen of was je getuige van het incident? Neem dan contact op via 0800-6070, onderstaand tipformulier of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Heb je het incident vastgelegd op camerabeelden? Deel deze dan via www.politie.nl/upload