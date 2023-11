Babbeltruc - Chris bennekerslaan - Rotterdam

Op vrijdag 13 oktober 2023, omstreeks 15:10 uur, kwamen er twee vrouwen binnen bij de bewoonster aan de Chris Bennekerslaan in Rotterdam. Ze deed open omdat er ook altijd op die dag eten werd gebracht van een bezorger. Ondertussen werd ze in de keuken door de twee bezig gehouden en doorzochten een 3e vrouw en een man haar woning.

Omschrijving

De twee vrouwen vertelden dat ze eten over hadden en dat kwamen brengen; cake en taart. De bewoonsters zei dat ze niets wilde, maar dat hielp niet. Ze wilden nog wat water en bleven maar om de vrouw heen bewegen in de keuken. De bewoonster bedacht dat ze de buitendeur mss nog open had staan en liep naar de hal. Toen werd ze bij haar schouders gepakt door een van de vrouwen en terug de keuken in geduwd. Uiteindelijk was er eentje zogenaamd niet lekker geworden en vertrokken ze. De bewoonster zag toen ook dat er nog een man bij hoorde. Vermoedelijk doorochten een derde vrouw en die man de woning terwijl de andere twee vrouwen haar aan de praat hielden in de keuken.

Met z'n vieren vertrokken ze via de hal, waar ze allevier op de camerabeelden staan. Wie is het viertal?

Het is onduidelijk wat er precies is weggenomen uit de woning.

De vrouwen zagen er zo uit:

Verdachte 1 / VE 1;

- Vrouw;

- 155 cm;

- 50-55 jaar oud;

- licht getinte huidskleur;

- normaal lichaamsbouw;

- zwarte hoofddoek;

- lange zwarte jurk;

- grote schoudertas;

Verdachte 2/ VE 2;

- Vrouw;

- 165 cm;

- 40-45 jaar;

- licht getinte huidskleur;

- slank postuur;

- zwarte hoofddoek;

- lange zwarte jurk;

Een man die mogelijk al dagen eerder met haar mee was gegaan in de lift en keek waar de vrouw woonde.

- 50-55 jaar;

- 165 cm;

- licht getint;

- vol postuur;

- stoffen herenhoed