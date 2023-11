Babbeltruc - Cordell Hullplaats - Rotterdam

Op 6 september 2023, omstreeks 20.15 uur, werd een bewoonster aan de Cordell Hullplaats in Rotterdam-Alexander gebeld door een anoniem nummer. De vrouw stelde zich voor als medewerkster van de ABN Amro bank en dat ze een vervelend bericht had. Er zouden namelijk hackers bezig zijn op haar rekening. Ze raakte in paniek en de zogenaamde bankmedewerkster stelde haar gerust en zei “ik ga u er doorheen helpen”.

Omschrijving

Ze bespraken de producten die de vrouw heeft bij de bank en ze moest een app downloaden en daar allerlei gegevens invullen, ook haar pincode.

De mevrouw van de bank vertelde ook dat er twee Noord-Afrikaanse mannen rondreden in de omgeving van haar woning die nu boos waren omdat ze niet meer bij het geld van de vrouw konden, dit zou de politie net aan de bank hebben doorgegeven. Er werd steeds herhaald dat de vrouw aan de telefoon moest blijven. De bankmedewerkster stelde voor om de vrouw te beschermen en dit kon ze doen door een koerier te sturen om haar spullen veilig te stellen. En dat gebeurde. Zelfs sieraden heeft de vrouw in een tasje gedaan en afgegeven aan de man die even later aan de deur kwam om alles op te halen. De koerier zou een bepaalde code zeggen, waardoor het heel betrouwbaar leek…

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar de man die de spullen bij de vrouw kwam ophalen.

Dit was rond 22.15 uur ’s avonds.

Het gaat om een negroïde man, tussen de dertig en vijf en dertig jaar, ongeveer 170 centimeter, slank postuur, gemillimeterd donker haar, drie kwart spijkerbroek, zwart T-shirt, donkere schoenen.

Weet u wie de man is op de beelden? Of heeft u andere informatie over deze laffe daad? Bel dan met 0900-8844 of tip heel gemakkelijk via de link op politie.nl.