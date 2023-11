Overval – Vlietlaan – Rotterdam Oost

Een verdachte die gezocht werd voor een overval op een juwelier aan de Vlietlaan in Rotterdam op 15 juli 2023 heeft zich gemeld bij de politie. Beelden van de overval waarop hij te zien is werden dinsdagavond getoond in het programma Opsporing Verzocht

Voor de overval op een juwelier aan de Vlietlaan in Rotterdam is een derde verdachte aangehouden. De man, een 55-jarige Hagenaar, zag zichzelf terug op beelden die gisteravond in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht werden getoond. Hij meldde zich daarom op een politiebureau. De Hagenaar is de derde verdachte die is aangehouden in deze zaak. Vrijdag 17 november wordt hij voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.