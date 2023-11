Poging straatroof - Dr.Kreijenstraat - Kerkrade

De politie is op zoek naar getuigen van een poging straatroof die gepleegd is op zondag 26 november tussen 17:45 uur en 17:50 uur. Dit voorval heeft plaatsgevonden op de Dr. Kreijenstraat in Kerkrade in de buurt van het Kerkplein.

Omschrijving

Fiets

Na deze mislukte poging is de verdachte op de fiets gevlucht via de Kapellaan in de richting van het Discovery Museum aan Museumplein. De verdachte had donkere kleding aan en had een onverzorgd uiterlijk.

Beelden

Wij zijn op zoek naar beelden van bewakingscamera’s of dashcambeelden waarop de verdachte te zien is. Was u op de genoemde tijdstippen getuige of reed u met de auto in de omgeving? Dan kunt u ons mogelijk helpen met het opsporen van de verdachte.

