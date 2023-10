Babbeltruc - Multatuliplantsoen - Hengelo

Omschrijving

De dader kwam de woning van het slachtoffer binnen met een smoes. Eenmaal binnen vertelde hij dat hij van haar bank was. Hij overtuigde de vrouw ervan dat het in haar eigen belang was om haar bankpas en pincode aan hem mee te geven. Later die dag nam deze man (of een handlanger) duizend euro op met de bankpas van de vrouw. Dit gebeurde bij een geldautomaat aan de Jan Vermeerstraat in Enschede. De man droeg een pet en trok zijn trui half over zijn gezicht om niet herkend te worden. Opmerkelijk was dat hij op sokken liep. Het is onduidelijk of dit dezelfde man is die ook bij het slachtoffer naar binnen is geweest.

Vragen

De man deed zijn best om niet herkend te worden, maar misschien herken jij hem toch. Zou je ons dat willen laten weten? Het slachtoffer wil graag haar geld terug.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Wil je liever anoniem je informatie doorgeven, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.