Brand in bedrijfspand - Frederik van Eedenstraat - Almelo

Aan de Frederik van Eedenstraat in Almelo heeft op vrijdag 20 oktober een brand gewoed in een bedrijfspand. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Ben jij getuige geweest van de brand of heb je camerabeelden? Dan spreken we je graag!

Omschrijving

Rond 03.20 uur kreeg de politie melding van de brand. Het was een grote uitslaande brand met veel rookontwikkeling. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Daarbij wordt er onder andere sporenonderzoek verricht en buurtonderzoek gedaan.

Heb jij meer informatie?

Was jij op vrijdag 20 oktober tussen 03.00 en 03.30 uur aan de Frederik van Eedenstraat of omgeving en heb je iets verdachts gezien of gehoord? Denk aan voertuigen of personen die daar niet thuis leken te horen? Of heb je camerabeelden waar mogelijk iets op staat (denk daarbij ook aan dascambeelden)? Dan spreken we je graag!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel 0900 8844. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.