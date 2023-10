Diefstal van bedrijfsterrein – Sluiswachter – Nijkerk

Omschrijving

De mannen knippen ’s nachts het hek open. Eén van loopt het terrein op om poolshoogte te nemen. Even later komt hij terug met de twee andere mannen. Gezamenlijk rollen ze vier haspels door het gat in het hek. De haspels wegen ongeveer zevenhonderd kilo per stuk en zijn elk ruim vijfduizend euro waard. Om een onbekende reden laten ze twee haspels aan de andere kant van het hek staan als zij vertrekken.

Vragen

Herken jij deze mannen?

Heb jij in de nacht van 4 juli in Nijkerk of omgeving een auto met aanhanger gezien met twee grote haspels erop?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.