Ernstige aanrijding – Rottumstraat – Duiven

De politie is dringend op zoek naar getuigen van een ernstige aanrijding op de Rottumstraat in Duiven op zaterdag 7 oktober rond 14:00 uur en een conflict dat daar mogelijk aan vooraf is gegaan. Heb je het zien gebeuren, weet je meer of beschik je bijvoorbeeld over beeldmateriaal? Dan spreken we je graag!

Omschrijving

Bij het ongeluk raakte een 37-jarige man uit Arnhem dusdanig gewond dat hij moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De man fietste over de Rottumstraat en is mogelijk bewust aangereden na een conflict met een automobilist. Dat conflict zou eerder op de route zijn ontstaan ter hoogte van de kruising Heilweg/Molenstraat/Eltensestraat. De betrokken automobilist, een 22-jarige man uit Arnhem, reed in een witte Volkswagen Polo en werd later op de dag aangehouden in zijn woonplaats.

Nog veel vragen

Er zijn nog veel vragen over het incident die de recherche graag beantwoord ziet. Getuigen zijn daarom van groot belang. Was jij die zaterdagmiddag in de omgeving van de Rottumstraat of de kruising van de Heilweg/Molenstraat/Eltensestraat en heb je iets gezien of gehoord? Heb je meer informatie of camerabeelden? Dan horen wij dat graag.

Contact

Meld via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.