Explosie in woning - Schepen van Doorninckpad – Arnhem

De politie zoekt getuigen van een explosie aan het Schepen van Doorninckpad in Arnhem. De explosie, mogelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk, vond maandagmiddag 16 oktober rond 16:00 uur plaats. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, is welkom. Dat geldt ook nadrukkelijk voor beeldmateriaal.

Omschrijving

Hoewel er op het moment van de explosie mensen in de woning aanwezig waren, raakte er niemand gewond. Neemt niet weg dat de dader(s) een groot risico hebben genomen. De politie heeft de zaak dan ook in onderzoek. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.

Heb jij meer informatie?

We kunnen jouw hulp in dit onderzoek goed gebruiken. Was jij maandag 16 oktober rond 16:00 uur op of rond het Schepen van Doorninckpad en heb je iets gezien of gehoord? Heb je meer informatie over een mogelijk motief of weet je wie hierachter zit? Of heb je camerabeelden? Dan horen wij dat graag!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.