Fietsdiefstal - Vledderstraat - Denekamp

Aan de Vledderstraat in Denekamp stal een man een fiets, die heel even onbeheerd onder de carport van een woning stond. Herken jij de dief? Tip ons!

Omschrijving

De eigenaar van de fiets ging even de woning in met de bedoeling om kort daarna weer weg te gaan. In de tussentijd nam een onbekende man de fiets mee. Het gaat om een zwarte damesfiets van het merk Batavus met bruine handvaten en een bruin zadel.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Wil je liever anoniem je informatie doorgeven, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.