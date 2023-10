Overlijden Maas van den Heuvel - Wie heeft meer informatie?

Laatste update: 26-10-2023 | 17:00 Zaaknummer: 2023483344 Datum delict: 18-10-2023 Plaats delict: Kampen

In zijn woning aan de Buiten Nieuwstraat in Kampen is woensdag 18 oktober het lichaam gevonden van de 84-jarige Marius van den Heuvel. Er zijn aanwijzingen voor een misdrijf. Marius is maandag 16 oktober om 21.00 uur voor het laatst in leven gezien. Heb je camerabeelden waarop hij te zien is, of weet je meer over zijn overlijden? Neem dan contact op.