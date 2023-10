Overval supermarkt – Tukseweg – Steenwijk

Aan de Tukseweg in Steenwijk is zaterdag 30 september een supermarkt overvallen. De overvaller bedreigde een medewerker met een mes en vertrok uiteindelijk met een geldbedrag. Kun jij de politie aan informatie helpen? Neem dan contact op!

Omschrijving

De overvaller loopt rond 20.15 uur de vrijwel verlaten winkel binnen met in zijn hand een lege plastic tas van de Albert Heijn. Eenmaal binnen bedreigt hij meteen een medewerker met een mes. Met geld uit de kassa in de plastic tas loopt hij naar buiten, in de richting van het Steenwijkerdiep. De medewerker blijft geschrokken achter.

Signalement

De man was helemaal in het zwart gekleed, droeg een bivakmuts over zijn hoofd en een zonnebril. Hij heeft een slank postuur. Zijn huidskleur is niet bekend omdat hij een bivakmuts droeg.

Vragen

Weet jij meer over deze overval?

Heb jij beelden van een bewakingscamera, deurbelcamera of dashcam? Komt op die beelden iemand voor die aan de beschrijving voldoet?

Heb je die zaterdagavond iets opvallends gezien in de buurt van de supermarkt?

Heb jij een (jonge)man in jouw omgeving die opeens veel geld bezit?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.