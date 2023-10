Poging plofkraak - Burgemeester van Nispenstraat - Doetinchem

Omschrijving

Die nacht, rond 3.00 uur, naderden twee mannen lopend de deur van de winkel. Eén van hen deed iets bij de deur, terwijl de ander een spoel vasthield en een draad uitrolde. Een derde persoon kwam erbij. Toen de draad helemaal was uitgerold, liepen de drie mannen de hoek om. Er volgde een enorme ontploffing, die de hele buurt wekte. Voor de mannen had deze echter niet het gewenste effect: de deur was weliswaar zwaar beschadigd, maar het rolluik erachter was nog intact. Toen de mannen beseften dat ze de winkel niet in kwamen, gingen ze ervandoor.

Vragen

Herken je de mannen op de beelden misschien aan hun postuur, manier van lopen of kleding?

Heb jij camerabeelden van 4 juli van de Burgemeester van Nispenstraat? Zou je die willen bekijken en contact met ons willen opnemen als je personen of voertuigen op de beelden ziet?

Heb je die nacht iets gezien?

Heb je informatie opgevangen over deze poging tot plofkraak?

Neem dan contact met ons op!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.