Tassenrollerij – Stationsplein – Harderwijk

Omschrijving

De vrouw staat bij de lift te wachten als er twee jongens vlak achter haar komen staan. Op het moment dat zij de lift in stapt, voelt ze dat er iets met haar tas gebeurt. Kort daarna merkt ze de diefstal van haar telefoon op.

Contact

