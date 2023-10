Tassenrollerij – Stationsplein – Zutphen

Omschrijving

Een treinreiziger vertrok vanuit Zutphen naar een andere stad en merkte pas bij het uitchecken dat zijn portemonnee niet langer in zijn tas zat. Diezelfde dag gebruikte een onbekende man twee keer de bankpas van de gedupeerde. Bij supermarkten in Zutphen rekende hij boodschappen af. Weet jij wie deze man is?

