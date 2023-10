Winkeldiefstal – De Galerij – Almelo

Omschrijving

Een man een vrouw liepen die middag met meerdere kledingstukken over de arm richting de pashokjes. Ze gingen hetzelfde hokje in. Een paar minuten later kwamen ze er weer uit met een paar kledingstukken minder over de arm. Vermoedelijk hadden ze drie shirts en één jurk aangetrokken onder hun eigen kleding. Winkelpersoneel vond later de afgescheurde prijskaartjes in het hokje. De gestolen kleding heeft een waarde van bijna 400 euro.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.