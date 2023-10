Winkeldiefstal – Linie – Apeldoorn

Omschrijving

In de drogist aan de Linie stelt de man – een beetje zenuwachtig – vragen over producten aan winkelmedewerkers. Tussendoor laat hij ongemerkt een flesje parfum en een scheerapparaat in zijn tas glijden.

Een paar dagen later duikt hij op bij de drogist aan het Ordenplein. Daar verwijdert hij de beveiligingsstickers van een aantal producten. Het gaat om zes verzorgingsproducten en zeven scheerapparaten. Hij neemt ze zonder te betalen mee in een plastic tas.

Herken jij deze man?

(Ordenplein: 2023282013)

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.