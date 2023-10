Woninginbraak – Lavendelstraat – Apeldoorn

Omschrijving

Terwijl de bewoners op vakantie zijn, breken de mannen in in hun woning. Binnen richten ze een flinke ravage aan. Het trio loopt via de achterdeur naar buiten met gestolen spullen. Ze vinden onder meer een kluis en nemen deze mee. Bij het verlaten van de tuin nemen ze ook een elektrische damesfiets mee. Deze is van het merk Brinckers, type Barcelona F7. De fiets is zwart/blauw van kleur; de handvatten en het zadel zijn bruin.

Vragen

De mannen zijn goed ingepakt. Herken jij (één van) hen toch, bijvoorbeeld aan hun kleding en/of houding?

Heb jij informatie over deze inbraak?

Heb jij na 10 augustus een elektrische fiets gezien (wellicht te koop aangeboden) die voldoet aan de beschrijving?

Tip ons!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.